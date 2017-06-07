КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В среду в городе Виноградов на Закарпатье прошел мощный ливень и гроза. Непогода наделала немало беды, в частности, улицы города превратились в реки и стали похожими на Венецию, сообщает PMG.

pmg.ua На Закарпатье мощный ливень затопил целый город

Ливень не впервые наделал хлопот в Виноградове. По словам местных жителей, каждый раз, когда выпадает сильный дождь, улицы города затапливает водой.

Очевидцы последствий стихии публикуют в соцсетях фото и видео.

Ранее сообщалось, что в Житомирской, Киевской, Винницкой областях 7 июня будут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами сильные ливни.