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    Происшествия

    На Закарпатье мощный ливень затопил целый город

    (обновлено: )139
    По словам местных жителей, каждый раз, когда выпадает сильный дождь, улицы города затапливает водой. Очевидцы последствий стихии публикуют в соцсетях фото и видео.
    На Закарпатье мощный ливень затопил целый город
    pmg.ua

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В среду в городе Виноградов на Закарпатье прошел мощный ливень и гроза. Непогода наделала немало беды, в частности, улицы города превратились в реки и стали похожими на Венецию, сообщает PMG.

    pmg.ua
    На Закарпатье мощный ливень затопил целый город

    Ливень не впервые наделал хлопот в Виноградове. По словам местных жителей, каждый раз, когда выпадает сильный дождь, улицы города затапливает водой.

    Очевидцы последствий стихии публикуют в соцсетях фото и видео.

    Ранее сообщалось, что в Житомирской, Киевской, Винницкой областях 7 июня будут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами сильные ливни.

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