Машина "скорой помощи" перевернулась в Харькове, травмированы шестеро

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Авария с участием кареты "скорой помощи" произошла в Харькове, травмированы шесть человек, сообщается в среду на сайте управления безопасности дорожного движения.

Сообщается, что авария произошла в среду около 13.00, на перекрестке проспекта Московского и улицы Энергетической столкнулись Peugeot Boxer (карета "скорой") и Volvo S90. после столкновения автомобиль "скорой" перевернулся. Бригада этого авто транспортировала из 17-й городской больницы в 16-тую больницу трехлетнего мальчика с мамой.

управление безопасности дорожного движения Машина "скорой помощи" перевернулась в Харькове

"В результате ДТП пострадали шесть человек: водитель "скорой", врач – 60-летняя женщина, фельдшер – 58-летняя женщина, ребенок с мамой и водитель автомобиля Volvo. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в медицинские учреждения Харькова", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Харькове произошла авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи и маршрутного автобуса. В результате ДТП погибли водитель, санитарка и фельдшер "скорой". Позже в больнице скончался четырехлетний мальчик, которого везли в больницу.