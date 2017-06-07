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    Происшествия

    Машина "скорой помощи" перевернулась в Харькове, травмированы шестеро

    (обновлено: )4801
    Авария произошла в среду около 13.00, на перекрестке проспекта Московского и улицы Энергетической столкнулись Peugeot Boxer (карета "скорой") и Volvo S90. после столкновения автомобиль "скорой" перевернулся.
    Машина скорой помощи перевернулась в Харькове
    управление безопасности дорожного движения

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Авария с участием кареты "скорой помощи" произошла в Харькове, травмированы шесть человек, сообщается в среду на сайте управления безопасности дорожного движения.

    Сообщается, что авария произошла в среду около 13.00, на перекрестке проспекта Московского и улицы Энергетической столкнулись Peugeot Boxer (карета "скорой") и Volvo S90. после столкновения автомобиль "скорой" перевернулся. Бригада этого авто транспортировала из 17-й городской больницы в 16-тую больницу трехлетнего мальчика с мамой.

    управление безопасности дорожного движения
    Машина "скорой помощи" перевернулась в Харькове

    "В результате ДТП пострадали шесть человек: водитель "скорой", врач – 60-летняя женщина, фельдшер – 58-летняя женщина, ребенок с мамой и водитель автомобиля Volvo. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в медицинские учреждения Харькова", — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее в Харькове произошла авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи и маршрутного автобуса. В результате ДТП погибли водитель, санитарка и фельдшер "скорой". Позже в больнице скончался четырехлетний мальчик, которого везли в больницу.

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