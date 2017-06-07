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    Сторонника Коцабы избили после заседания суда

    (обновлено: )39607
    Члена политсовета партии "Социалисты" Дениса Жарких избили представители националистических организаций на улице Банковой после завершения заседания Высшего специализированного суда.
    Денис Жарких
    Денис Жарких, facebook

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Организатора акции в поддержку журналиста Руслана Коцабы и члена политсовета партии "Социалисты" Дениса Жарких избили представители националистических организаций.

    Руслан Коцаба. Архивное фото
    УНИАН
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    Об этом сам Жарких написал на своей странице в Facebook.

    Инцидент произошел на улице Банковой после завершения заседания Высшего специализированного суда.

    Жарких рассказал, что нападение произошло после того, как он покинул периметр здания Высшего спецсуда, и шёл по территории правительственного квартала.

    "На меня совершено нападение на улице Банковой. Напал С14. Ослепили "черёмухой", били руками и ногами", — отметил Жарких.

    Ранее сообщалось, что несколько десятков человек, противники и сторонники журналиста Русланы Коцабы, собрались сегодня около здания Высшего суда в Киеве, где слушалось дело журналиста. Они устроили перепалку и потасовку.

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