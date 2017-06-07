В Киеве горит здание Высшего админсуда

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В Высшем административном суде Украины (ВАСУ), который расположен в Киеве, начался пожар. Об этом сообщается на сайте суда.
"Высший административный суд Украины временно прекращает работу из-за пожара", — сказано в сообщении.
Сейчас происходит эвакуация работников суда и посетителей.
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Напомним, в Соломенском районном суде Киева в ночь на 13 июня 2016 года произошел пожар. Полиция расследует инцидент по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Убытки от пожара в помещении Соломенского районного суда оценили в 4 млн грн.