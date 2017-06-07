В Киеве горит здание Высшего админсуда

РИА Новости Украина Евгений Котенко Пожар в Соломенском суде: там "тлели" большая политика и большие деньги – Бортник В Высшем административном суде Украины (ВАСУ), который расположен в Киеве, начался пожар. Об этом сообщается на сайте суда.

"Высший административный суд Украины временно прекращает работу из-за пожара", — сказано в сообщении.

Сейчас происходит эвакуация работников суда и посетителей.

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Напомним, в Соломенском районном суде Киева в ночь на 13 июня 2016 года произошел пожар. Полиция расследует инцидент по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Убытки от пожара в помещении Соломенского районного суда оценили в 4 млн грн.