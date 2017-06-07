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    В Киеве горит здание Высшего админсуда

    (обновлено: )77680
    Высший административный суд Украины временно прекращает работу из-за пожара, сейчас происходит эвакуация работников и посетителей, сообщили в ВАСУ.
    Высший административный суд Украины (ВАСУ)
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пожар в Соломенском суде: там "тлели" большая политика и большие деньги – Бортник
    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В Высшем административном суде Украины (ВАСУ), который расположен в Киеве, начался пожар. Об этом сообщается на сайте суда.

    "Высший административный суд Украины временно прекращает работу из-за пожара", — сказано в сообщении.

    Сейчас происходит эвакуация работников суда и посетителей.

    Смотрите также: Пожар в здании апелляционного суда в Харькове

    Напомним, в Соломенском районном суде Киева в ночь на 13 июня 2016 года произошел пожар. Полиция расследует инцидент по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Убытки от пожара в помещении Соломенского районного суда оценили в 4 млн грн.

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