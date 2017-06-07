"Оппозиционный блок" требует расследовать нападение на Королевскую

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Фракция "Оппозиционный блок" обратилась в правоохранительные органы с требованием найти и наказать тех, кто облил зеленкой в Одессе депутата Наталью Королевскую.

Такое заявление в среду с трибуны Верховной Рады сделал председатель фракции Юрий Бойко. Он попросил считать его выступление депутатским запросом к руководителям Генпрокуратуры, МВД и СБУ.

"Наша фракция считает, что это провокация, и требует от руководства правоохранительных органов — генерального прокурора, министра внутренних дел — объективного, беспристрастного расследования и привлечения к ответственности провокаторов, совершивших нападение на женщину-депутата", — отметил Бойко.

По словам нардепа, на члена его фракции, "мать троих детей" Королевскую напали "несколько человек в камуфляжной форме", в результате чего нанесли ей травму.

Ранее сообщалось, что народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Наталию Королевскую облили зеленкой в Одессе. Депутат Одесского облсовета от "Оппозиционного блока" Ирина Ковалиш сообщила, что Королевская получила ожог глаза и частичную потерю зрения.