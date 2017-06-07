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    "Оппозиционный блок" требует расследовать нападение на Королевскую

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    По словам председателя фракции Юрия Бойко, "Оппозиционный блок" требует от руководства правоохранительных органов объективного, беспристрастного расследования и привлечения к ответственности провокаторов, совершивших нападение на женщину-депутата.
    Наталию Королевскую облили зеленкой в Одессе
    facebook.com/AutomaidanOdesa

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Фракция "Оппозиционный блок" обратилась в правоохранительные органы с требованием найти и наказать тех, кто облил зеленкой в Одессе депутата Наталью Королевскую.

    Нападение на Наталию Королевскую в Одессе. Видео
    Канал на Youtube Nataliya Korolevska
    Атака зеленкой. Нападение на Королевскую в Одессе

    Такое заявление в среду с трибуны Верховной Рады сделал председатель фракции Юрий Бойко. Он попросил считать его выступление депутатским запросом к руководителям Генпрокуратуры, МВД и СБУ.

    "Наша фракция считает, что это провокация, и требует от руководства правоохранительных органов — генерального прокурора, министра внутренних дел — объективного, беспристрастного расследования и привлечения к ответственности провокаторов, совершивших нападение на женщину-депутата", — отметил Бойко.

    По словам нардепа, на члена его фракции, "мать троих детей" Королевскую напали "несколько человек в камуфляжной форме", в результате чего нанесли ей травму.

    Ранее сообщалось, что народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Наталию Королевскую облили зеленкой в Одессе. Депутат Одесского облсовета от "Оппозиционного блока" Ирина Ковалиш сообщила, что Королевская получила ожог глаза и частичную потерю зрения.

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