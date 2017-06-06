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    Экс-нардеп: в Донецке пропал украинский журналист

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    Как сообщил бывший нардеп, аккаунт Васина в Facebook активен, с него отправляют сообщения и размещают посты: "Скорее всего, с него пишет не Стас, так как на телефон он не отвечает. Родственники не могут его найти, связи с ним нет".
    Жилетка с надписью Пресса
    Максим Лисовой, пресс-служба Национального союза журналистов Украины

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В неподконтрольном Донецке пропал журналист и писатель Станислав Васин, сообщил бывший народный депутат Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

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    "В Донецке пропал без вести журналист и писатель Станислав Васин. Скорее всего, его схватили боевики", — говорится в его сообщении.

    При этом аккаунт Васина в Facebook активен, с него отправляют сообщения и размещают посты.

    "Скорее всего, с него пишет не Стас, так как на телефон он не отвечает. Родственники не могут его найти, связи с ним нет… В квартире Стаса следы взлома и обыска", — пишет Фирсов.

    Скриншот со страницы Егора Фирсова в Facebook

    Как сообщалось ранее, совладелец издания "Буквы" Петр Терентьев сообщил, что на него в субботу, 3 июня, напали сотрудники МВД, когда он находился за рулем автомобиля.

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