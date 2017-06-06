Экс-нардеп: в Донецке пропал украинский журналист

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В неподконтрольном Донецке пропал журналист и писатель Станислав Васин, сообщил бывший народный депутат Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

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"В Донецке пропал без вести журналист и писатель Станислав Васин. Скорее всего, его схватили боевики", — говорится в его сообщении.

При этом аккаунт Васина в Facebook активен, с него отправляют сообщения и размещают посты.

"Скорее всего, с него пишет не Стас, так как на телефон он не отвечает. Родственники не могут его найти, связи с ним нет… В квартире Стаса следы взлома и обыска", — пишет Фирсов.

Скриншот со страницы Егора Фирсова в Facebook

Как сообщалось ранее, совладелец издания "Буквы" Петр Терентьев сообщил, что на него в субботу, 3 июня, напали сотрудники МВД, когда он находился за рулем автомобиля.