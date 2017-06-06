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    Происшествия

    В Днепре пешеход бросился под колеса авто

    (обновлено: )34
    Мужчина вскочил и перебежал одну полосу дороги, а на второй попал под автомобиль "ВАЗ 2109". Он получил травмы разной тяжести. Также пострадала женщина, которая находилась в салоне автомобиля.
    В Днепре мужчина бросился под колеса автомобиля ВАЗ 2109.
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В Днепре мужчина бросился под колеса автомобиля "ВАЗ 2109". Инцидент произошел в понедельник на улице Передовой возле заправки "Окко", сообщает "Информатор".

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    Около 13:30, мужчина, около 60-ти лет, сидел на дорожном ограждении. Он размахивал руками и кричал на мимо проезжающие машины. Предварительно, он находился в алкогольном или наркотическом опьянении, отмечает издание.

    Далее мужчина вскочил и перебежал одну полосу дороги, а на второй попал под автомобиль "ВАЗ 2109". Он получил травмы разной тяжести. Также пострадала женщина, которая находилась в салоне автомобиля.

    Напомним, 20 мая в Киеве произошло самоубийство. На улице Урловской ребенок выпрыгнул с балкона многоэтажки. Отмечается, что ребенок включил телефон или какую-то камеру и в прямом эфире совершил самоубийство, выпрыгнув с балкона на 13 этаже. На момент трагедии родителей ребенка дома не было. Медики, прибыв на место инцидента, констатировали смерть.

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