В Днепре пешеход бросился под колеса авто

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В Днепре мужчина бросился под колеса автомобиля "ВАЗ 2109". Инцидент произошел в понедельник на улице Передовой возле заправки "Окко", сообщает "Информатор".

Около 13:30, мужчина, около 60-ти лет, сидел на дорожном ограждении. Он размахивал руками и кричал на мимо проезжающие машины. Предварительно, он находился в алкогольном или наркотическом опьянении, отмечает издание.

Далее мужчина вскочил и перебежал одну полосу дороги, а на второй попал под автомобиль "ВАЗ 2109". Он получил травмы разной тяжести. Также пострадала женщина, которая находилась в салоне автомобиля.

Напомним, 20 мая в Киеве произошло самоубийство. На улице Урловской ребенок выпрыгнул с балкона многоэтажки. Отмечается, что ребенок включил телефон или какую-то камеру и в прямом эфире совершил самоубийство, выпрыгнув с балкона на 13 этаже. На момент трагедии родителей ребенка дома не было. Медики, прибыв на место инцидента, констатировали смерть.