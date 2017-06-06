Попавший под завалы горняк на шахте в Кривом Роге погиб

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В результате утреннего обрушения породы на шахте в Кривом Роге погиб горняк, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что обрушение породы произошло на шахте в городе Кривой Рог Днепропетровской области, под завал попал один горняк.

"В 10:03 отделением Днепропетровского военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда обнаружено и изъято из-под завала тело погибшего горняка, 1979 г. р. Сейчас проводятся работы по поднятию тела на поверхность", — приводит сообщение спасателей, сайте телеканала "112 Украина".

Ранее шахтеры одной из двух шахт ПАО "Евраз Сухая балка", которые более полутора суток не выходили на поверхность после смены, требуя повышения заработных плат, поднялись из забоя.

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Напомним, работники ночной смены Криворожского железорудного комбината утром 4 мая отказались подниматься на поверхность с требованием повысить зарплату. В частности, вся ночная смена шахты "Родина", шахты "Гвардия", шахты "Терновская" "Кривбассшахтоуправления" и десять горняков шахты "Октябрьская" не выехали на поверхность. Руководство предприятия спустилось к шахтерам, протест прекратился на следующий день. Работники шахты "Юбилейная" 10 мая также не поднялись на поверхность после ночной смены, потребовав повышения зарплаты до 1 тысячи долларов.

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Горняков КЖРК поддержали десять работников шахты "Артем-1" комбината "АрселорМиттал Кривой Рог": 6 мая они также начали протест под землей, требуя повышения заработной платы. Администрация отреагировала на ситуацию и заявила о том, что вопрос решится 11 мая, после чего шахтеры поднялись на поверхность.