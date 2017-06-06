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    При обстреле пригорода Ясиноватой ранены шесть мирных жителей

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    Донбасс: очередной "режим тишины" (492)

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    Представитель самопровозглашенной ДНР сообщил, что в результате обстрела населенного пункта Крутая Балка ранение получили шесть мирных жителей.
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНБАСС, 6 июн — РИА Новости Украина. Шесть мирных жителей ранены при обстреле поселка Крутая Балка в пригороде Ясиноватой в понедельник, сообщили в самопровозглашенной ДНР.

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    Ранее в администрации Ясиноватой сообщали о ранении трех мирных жителей.

    "В результате обстрела с позиций ВСУ населенного пункта Крутая Балка ранение получили шесть мирных жителей", — сказал представитель самопровозглашенной ДНР.

    Он уточнил, что обстрел продолжался с двух часов дня понедельника.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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