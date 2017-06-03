В Красногоровке взорвалась мина, есть пострадавший

Главное управление Национальной полиции в Донецкой области

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В субботу в городе Красногоровка в Донбассе взорвалась мина. В результате жительница города получила осколочное ранение шеи. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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Согласно его записи в Twitter, около 17.00 в Красногоровке от разрыва мины "осколочное ранение в шею получила местная жительница 1952 года" рождения.

Ранее сообщалось, что Красногоровка Донецкой области подверглась обстрелу, было повреждено здание районной больницы, в результате обстрела восемь мирных жителей получили ранения.