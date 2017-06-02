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    В Киеве произошла перестрелка - СМИ

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    По информации средств массовой информации, возле "Мега-Сити" (институт химии) в Киеве произошла перестрелка. Детали происшествия неизвестны. На месте много полиции.
    В Киеве произошла перестрелка
    Facebook Киев Оперативный

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. В Киеве в пятницу вечером произошла перестрелка на Левом берегу в районе Института химии НАН Украины, пишет "Киев. Оперативный".

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    "И снова перестрелка, снова Киев. Прямо сейчас, возле "Мега-Сити" (институт химии). На месте много полиции, детали уточняются", — сказано в сообщении.

    Институт химии, и ТРЦ "Мега-Сити" находятся на Харьковском шоссе. Полиция информацию о происшествии пока не сообщает.

    Напомним, покушение на Адама Осмаева было совершено накануне вечером. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу и прооперированы.

    Смотрите также: "Сразу выхватила пистолет". Супруга сообщила детали покушения на Осмаева

    Правоохранители открыли производство по факту покушения на убийство Осмаева и его жены. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдены три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".

    Сайт "Миротворец" обнародовал данные о стрелявшем: им якобы является Александр Дакар, который был "завербован спецслужбами России для проведения спецоперации". На странице "Информационные войска Украины" в Facebook говорится, что "гражданин Украины Александр Дакар предсказуемо оказался на самом деле россиянином по имени Артур Денисултанов-Курмакаев".

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