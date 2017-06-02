Во Львове на улице нашли труп военного

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Во Львове обнаружили тело мужчины в военной форме без признаков жизни, сообщает Национальная полиция.

"Сегодня, 2 июня, в 10.40 в Железнодорожный отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Антонича возле дома №20-б обнаружено тело мужчины в военной форме без признаков жизни. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность погибшего. Это 42-летний житель Пустомытовского района, военнослужащий. На его теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружено", — сообщает подробности полиция.

Правоохранители устанавливают причины смерти военнослужащего, назначены экспертизы, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в апреле реке Уды Харьковской области найдено тело неизвестного мужчины с привязанным к ногам фрагментом шлакоблока.