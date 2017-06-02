Нацполиция требует наказать 4 копов из-за беспорядков в Днепре 9 мая

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Руководство Нацполиции Украины передало в прокуратуру материалы о привлечении к ответственности 4 полицейских, которые допустили беспорядки на 9 мая в Днепре.

"В отношении четырех работников полиции материалы направлены в прокуратуру для принятия решения в рамках уголовного производства о действиях или бездеятельности (полиции во время беспорядок в Днепре на 9 мая – Ред.). Мы думаем, что им будет объявлено подозрение в ближайшее время", — сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев журналистам в Днепре, общение которых транслировал телеканал "112. Украина".

Он также сообщил, что число руководителей полиции, которые ранее были отстранены от своих должностей на время служебного расследования, "не уменьшится".

В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников АТО в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.