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    ЛНР подтвердила договоренность с Киевом о прекращении огня

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    Донбассе: очередной "режим тишины" (473)

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    Флаг ЛНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики подтверждает достижение договоренности с Киевом о прекращении огня в Донбассе с полуночи 1 июня, заявили в четверг РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

    Участники блокады Донбасса
    Штаб блокады торговли с оккупантами/Facebook
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    "Ранее с украинской стороной была достигнута договоренность о бессрочном прекращении огня с 00.00 1 июня. Подразделения Народной милиции ЛНР строго придерживаются режима тишины", — заявили в Народной милиции ЛНР.

    В самопровозглашенной ДНР ранее сообщили об очередном бессрочном прекращении огня с 00.00 1 июня. Обе стороны конфликта заявили о готовности соблюдать перемирие. При этом украинские военные уже обвинили ополченцев в двух нарушениях перемирия с полуночи четверга. В ДНР также заявили о двух обстрелах территории республики со стороны силовиков.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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