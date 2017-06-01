ЛНР подтвердила договоренность с Киевом о прекращении огня

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики подтверждает достижение договоренности с Киевом о прекращении огня в Донбассе с полуночи 1 июня, заявили в четверг РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"Ранее с украинской стороной была достигнута договоренность о бессрочном прекращении огня с 00.00 1 июня. Подразделения Народной милиции ЛНР строго придерживаются режима тишины", — заявили в Народной милиции ЛНР.

В самопровозглашенной ДНР ранее сообщили об очередном бессрочном прекращении огня с 00.00 1 июня. Обе стороны конфликта заявили о готовности соблюдать перемирие. При этом украинские военные уже обвинили ополченцев в двух нарушениях перемирия с полуночи четверга. В ДНР также заявили о двух обстрелах территории республики со стороны силовиков.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.