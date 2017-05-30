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    В Харькове залили банкоматы "дочки" "Сбербанка" монтажной пеной

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (295)

    (обновлено: )22711
    Несколько банкоматов украинской "дочки" "Сбербанка" в Харькове были залиты монтажной пеной, они очищены и продолжают работать, сообщили в пресс-службе банка.
    В Харькове залили банкоматы монтажной пеной
    пресс-служба полиции Харьковской области

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные повредили несколько банкоматов в Харькове, залив их монтажной пеной, сообщила во вторник пресс-служба полиции Харьковской области.

    Ранее представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", повредили банкоматы "дочки" "Сбербанка" в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны.

    пресс-служба полиции Харьковской области
    В Харькове залили банкоматы монтажной пеной

    "Информация о том, что на проспекте Независимости, проспекте Науки и переулке Спартаковский повреждены банкоматы, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около 09.00", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

    Ведомство не уточнило, какому финансовому учреждению принадлежат банкоматы. Полиция уже опросила свидетелей и проводит проверку в связи с инцидентом.

    Международный валютный фонд (МВФ)
    Фото из аккаунта МВФ на Flickr
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    Несколько банкоматов украинской "дочки" "Сбербанка" в Харькове были залиты монтажной пеной, они очищены и продолжают работать, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

    "Несколько банкоматов в городе Харьков были залиты монтажной пеной. По факту инцидента ведется следствие правоохранительными органами. Банкоматы оперативно очищены, работают в штатном порядке", — сообщили в пресс-службе.

    Подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщала, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.

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