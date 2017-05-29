Прокуратура сообщила о задержании агитатора "Запорожской народной республики"

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Управление СБУ в Запорожской области проводит расследование деятельности местной жительницы, которая занималась агитацией за создание "Запорожской народной республики". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Женщина организовывала в Мелитополе и других населенных пунктах области массовые акции, во время которых публично призвала к поддержке сепаратизма, а также распространяла соответствующие материалы", — сообщили правоохранители.

Сообщается, что жительница Мелитополя в 2014-2017 годах неоднократно выезжала в Россию для встреч с представителями спецслужб. Там, по версии следствия, она получала от них задачи и финансирование на создание так называемой "народной республики".

Сейчас продолжается следствие в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — оказание помощи иностранному государству в проведении подрывной деятельности.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.