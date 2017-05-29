В Харькове изрубили топором Toyota Corolla

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КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Неизвестный изрубил топором автомобиль Toyota Corolla в Харькове, сообщают местные СМИ.

По данным очевидцев, инцидента произошел на бульваре Юрьева, 11 в ночь на понедельник.

Из соцсетей В Харькове Toyota Corolla изрубили топором

В результате инцидента в машине выбиты стекла, поврежден капот. Владелец авто написал заявление в полицию. На месте работали правоохранители.

Напомним, не так давно в Харькове неизвестный набросился на улице с топором на 66-летнего мужчину.