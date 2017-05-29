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29.05.201712:47
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    Происшествия

    В Харькове изрубили топором Toyota Corolla

    (обновлено: )44820
    В результате инцидента в машине выбиты стекла, поврежден капот. Владелец автомобиля написал заявление в полицию. На месте работали правоохранители. Подробности уточняются.
    В Харькове Toyota Corolla изрубили топором
    Из соцсетей

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Неизвестный изрубил топором автомобиль Toyota Corolla в Харькове, сообщают местные СМИ.

    По данным очевидцев, инцидента произошел на бульваре Юрьева, 11 в ночь на понедельник.

    Из соцсетей
    В Харькове Toyota Corolla изрубили топором

    В результате инцидента в машине выбиты стекла, поврежден капот. Владелец авто написал заявление в полицию. На месте работали правоохранители.

    Напомним, не так давно в Харькове неизвестный набросился на улице с топором на 66-летнего мужчину.

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