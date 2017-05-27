В Донецкой области напали на офис телеканала

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В Краматорске в пятницу, 26 мая, около 22:00 неизвестные молодые атаковали офис филиала ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" "Донецкая региональная дирекция". Об этом в субботу сообщили на сайте регионального общественного вещателя.

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На камеры наблюдения попали двое молодых людей, один из которых разбил полустеклянный блок входной двери. Сразу сработала сигнализация, и неизвестные скрылись.

На место оперативно прибыла группа охранного подразделения, обслуживающего филиал, и полиция. Сейчас работает следственно-оперативная группа. Офис филиала ОАО "НСТУ" (телеканал "До тебе", радио "Голос Донбасса") находится в самом центре Краматорска, в полсотне метров от здания городского совета и Донецкой областной военно-гражданской администрации.

На канале отмечают, что 24 августа 2016 года неизвестный стрелял в окно ньюз-рума "До тебе", когда там находилось более 20 работников.

Еще раньше, в январе 2016 года, напротив входа в канал неизвестный в камуфляже оставил гранату. В обоих случаях на месте происшествия работали следственно-оперативные группы, однако до сих пор о результатах расследования информации от правоохранительных органов не поступало.

Ранее сообщалось, что неизвестные забросали коктейлями Молотова офис "Украинской ассоциации инвалидов АТО" в Николаеве. Две из трех бутылок разбились сразу.