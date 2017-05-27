наверх
28.05.201700:27
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Донецкой области напали на офис телеканала

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (433)

    (обновлено: )296
    Согласно информации, на камеры видеонаблюдения попали двое молодых людей, один из которых разбил полустеклянный блок входной двери. Сработала сигнализация, и неизвестные скрылись.
    В Краматорске неизвестные разгромили вход в офис телеканала
    Телеканал "ДоТеБе"

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В Краматорске в пятницу, 26 мая, около 22:00 неизвестные молодые атаковали офис филиала ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" "Донецкая региональная дирекция". Об этом в субботу сообщили на сайте регионального общественного вещателя.

    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото
    Карасев: Кабмин давит на собственность и телеканалы олигархов

    Читайте также: Эксперт: замедление инфляции и рост ВВП ничто в сравнении с потерями людей

    На камеры наблюдения попали двое молодых людей, один из которых разбил полустеклянный блок входной двери. Сразу сработала сигнализация, и неизвестные скрылись.

    На место оперативно прибыла группа охранного подразделения, обслуживающего филиал, и полиция. Сейчас работает следственно-оперативная группа. Офис филиала ОАО "НСТУ" (телеканал "До тебе", радио "Голос Донбасса") находится в самом центре Краматорска, в полсотне метров от здания городского совета и Донецкой областной военно-гражданской администрации.

    На канале отмечают, что 24 августа 2016 года неизвестный стрелял в окно ньюз-рума "До тебе", когда там находилось более 20 работников.

    Еще раньше, в январе 2016 года, напротив входа в канал неизвестный в камуфляже оставил гранату. В обоих случаях на месте происшествия работали следственно-оперативные группы, однако до сих пор о результатах расследования информации от правоохранительных органов не поступало.

    Ранее сообщалось, что неизвестные забросали коктейлями Молотова офис "Украинской ассоциации инвалидов АТО" в Николаеве. Две из трех бутылок разбились сразу. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гривна
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги