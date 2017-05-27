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    Крушение поездов под Каменец-Подольским: названы причины аварии

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    Одна из возможных причин - грубое нарушение машинистом грузового поезда правил осуществления маневровых работ, а именно, проезд на запрещающий сигнал. Вторая - ложные действия дежурного по станции: предоставила неверные инструкции машинисту локомотива.
    В Каменец-Подольском столкнулись пассажирский и грузовой поезда
    hm.npu.gov.ua

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Комиссия "Укрзализныци" рассматривает две возможные причины столкновения поездов возле города Каменец-Подольский в Хмельницкой области. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает "112 Украина".

    Крушение поездов возле Каменец-Подольского
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    Крушение поездов возле Каменец-Подольского: видео с места ЧП

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    "Сейчас рассматриваются две версии. Первая — грубое нарушение машинистом грузового поезда правил осуществления маневровых работ, а именно, проезд на запрещающий сигнал. Вторая — ложные действия дежурного по станции, предоставила неверные инструкции машинисту локомотива", — отметил Кравцов.

    Также он отметил, что все пассажиры были застрахованы и получат соответствующие компенсации, а "Укрзализныця" возьмет на себя расходы на лечение пострадавших.

    Пассажиры, находившиеся в поезде, доставлены к месту назначения.

    Ранее сообщалось, что в Каменец-Подольском в субботу, 27 мая, на железнодорожной станции Негин "Южно-Западной железной дороги" столкнулись два подвижных состава поездов.

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