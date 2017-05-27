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    В Каменец-Подольском столкнулись пассажирский и грузовой поезда

    (обновлено: )18703
    На железнодорожной станции Негин столкнулись пассажирский поезд №139 сообщением Киев - Каменец-Подольский в составе 15 вагонов и грузовой поезд с 17 вагонами щебня.
    В Каменец-Подольском столкнулись пассажирский и грузовой поезда
    ГСЧС

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В Каменец-Подольском в субботу, 27 мая, на железнодорожной станции Негин "Южно-Западной железной дороги" столкнулись два подвижных состава поездов, сообщает пресс-центр ГСЧС. 

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    Отмечается, что столкнулись пассажирский поезд №139 сообщением Киев — Каменец-Подольский в составе 15 вагонов и грузовой поезд с 17 вагонами щебня.

    "В результате столкновения перевернулись локомотив и 2 грузовых вагона с щебнем, сошли с рельсов локомотив и пассажирский вагон. В пассажирском поезде находилась 541 человек, в результате аварии пострадали 6 человек, из них 4 детей (получили легкие телесные повреждения, ушибы и царапины). Пострадавшие были эвакуированы из поврежденного вагона и переданы врачам скорой для оказания неотложной помощи", — говорится в сообщении. 

    ГСЧС
    В Каменец-Подольском столкнулись пассажирский и грузовой поезда

    Все пассажиры поезда были эвакуированы и доставлены по месту назначения на автобусах. По состоянию на 8:30 эвакуация пассажиров была завершена.

    На месте событий работала мобильная оперативная группа, 11 спасателей на 3 единицы спецтехники.

    Напомним, 14 мая при крушении поезда "Афины-Салоники" в Греции погибли четыре пассажира и пять человек ранены.

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