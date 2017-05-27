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    В результате обстрелов позиций ВСУ ранены военные

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (428)

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    По данным пресс-центра АТО, на донецком направлении ополченцы обстреляли Авдеевку, Пески, Верхнетроицкое и Троицкое. Силовики сообщают, что при обстрелах ополченцы использовали крупнокалиберные минометы и гранатометы различных систем.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО. Архивнео фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. За минувшие сутки ополченцы 61 раз открывали огонь по позициям украинских военных в Донбассе, двое военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

    "В течение 26 мая боевики 61 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, иногда используя и тяжелое артиллерийское вооружение… В результате боевых действий за прошедшие сутки два украинских военных получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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    По данным пресс-центра АТО, на приморском направлении зафиксировано 34 обстрела. Так под огнем оказались населенные пункты Широкино, Водяное, Гнутово, Лебединское, Павлополь, Чермалык, Красногоровка и Марьинка.

    По заявлениям ВСУ, на донецкое направление пришлось 19 обстрелов. Сообщается, что здесь ополченцы обстреляли Авдеевку, Пески, Верхнетроицкое и Троицкое. Восемь нарушений зафиксировано на луганском направлении. Удары в этом районе наносились по Крымскому.

    Также отмечается, что при обстрелах ополченцы использовали крупнокалиберные минометы, гранатометы различных систем, пулеметы, стрелковое оружие и вооружение БМП.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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