В результате обстрелов позиций ВСУ ранены военные

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. За минувшие сутки ополченцы 61 раз открывали огонь по позициям украинских военных в Донбассе, двое военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение 26 мая боевики 61 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, иногда используя и тяжелое артиллерийское вооружение… В результате боевых действий за прошедшие сутки два украинских военных получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра АТО, на приморском направлении зафиксировано 34 обстрела. Так под огнем оказались населенные пункты Широкино, Водяное, Гнутово, Лебединское, Павлополь, Чермалык, Красногоровка и Марьинка.

По заявлениям ВСУ, на донецкое направление пришлось 19 обстрелов. Сообщается, что здесь ополченцы обстреляли Авдеевку, Пески, Верхнетроицкое и Троицкое. Восемь нарушений зафиксировано на луганском направлении. Удары в этом районе наносились по Крымскому.

Также отмечается, что при обстрелах ополченцы использовали крупнокалиберные минометы, гранатометы различных систем, пулеметы, стрелковое оружие и вооружение БМП.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.