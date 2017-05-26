В Днепре устроили погром игровых залов

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Две игральные зоны "Золотая Подкова" в Днепре подверглись нападению в ночь на пятницу, сообщила спикер Национальной полиции в городе Мария Стадник.

Сообщается, что неизвестные в масках разгромили два игровых зала, пострадавших нет.

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Стадник, как уточняет "Информатор", открыто уголовное производство по статье 194, части 1 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Ранее президент Украинской ассоциации игровой индустрии Ирина Сергиенко в эфире "ГС" заявила, что ситуацию с игорным бизнесом в Украине довели до абсурда.