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    Происшествия

    В Киеве из авто расстреляли мотоциклиста, введен план "Перехват"

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    Криминальная Украина: стрельба и взрывы гранат (100)

    (обновлено: )6310
    В полиции сообщили, что мужчина от полученных ранений скончался на месте происшествия. По данным СМИ, мотоциклиста застрелили из машины Seat Leon светлого цвета с номером АА5783МЕ.
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Вечером в среду на Харьковском шоссе в Киеве расстреляли мотоциклиста, в городе объявлен оперативный план "Перехват", сообщила начальник отдела коммуникации столичного глава Нацполиции Оксана Блищики.

    Пострадавший от полученных огнестрельных ранений скончался.

    Facebook Оксаны Блищик
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве

    "Предварительно установлено: пострадавший ехал на мотоцикле, и во время движения злоумышленник несколько раз выстрелил в его сторону из автомобиля. Мужчина получил ранение, проехал несколько метров и упал. На место вызвали врачей, однако пострадавший скончался от полученных ранений", — написала Блищик на своей странице в Facebook.

    Facebook Оксаны Блищик
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве

    По информации Espreso.tv, мотоциклиста застрелили из машины Seat Leon светлого цвета с номером АА5783МЕ. По словам очевидцев, мотоциклист остановился на красный сигнал светофора, вскоре к нему подъехал автомобиль, после чего раздались два хлопка.

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    По факту убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает стрелка.

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