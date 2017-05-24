Приступ "белой горячки" спровоцировал мужчину на поджог своей квартиры

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КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В Николаеве 23 мая в жилом доме 100 возник пожар. Загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания.

Как пишет "Новости-N", квартиру поджег сам хозяин, у которого случился приступ алкогольного делирия, именуемого в народе "белой горячкой", или просто "белкой".

"Поджигателя" задержала полиция. Мужчина пояснил, что в квартиру пытались забраться воры и он, для того чтобы их остановить, поджег "факел". Для "факела" ему пришлось порезать все подушки и матрасы, имевшиеся в квартире.

Сын задержанного, проживающий отдельно, заявил, что приступ "белой горячки" у его отца начался еще днем ранее. Он с матерью вызвал для него скорую помощь, однако медики отказались куда-либо забирать неспокойно пациента и вообще что-либо предпринимать.

Напомним, в Киеве в результате поджога загорелась крыша жилого дома. Жилой дом был подожжен бездомным человеком.