В результате обстрела позиций ВСУ ранены четверо военных - пресс-центр АТО

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Украинские военные сообщили во вторник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 59 раз открывали огонь по их позициям, четверо военных ранены.

"С начала суток произошло 59 обстрелов… четверо военнослужащих получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции в Facebook.

По данным украинских военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Павлополь, Красногоровку, Широкино, Тарамчук, Марьинку из минометов, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

На донецком направлении, как сообщают силовики, огонь велся из минометов, стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевой машины пехоты по позициям в районе Авдеевки, Зайцево и Невельского.

В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия ополченцы обстреляли Малиновое, Валуйское, Станицы Луганской и Донец.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.