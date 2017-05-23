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    В результате обстрела позиций ВСУ ранены четверо военных - пресс-центр АТО

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    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (413)

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    По данным пресс-центра штаба АТО, на донецком направлении огонь велся из минометов, стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевой машины пехоты по позициям в районе Авдеевки, Зайцево и Невельского.
    Боец ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Украинские военные сообщили во вторник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 59 раз открывали огонь по их позициям, четверо военных ранены.

    "С начала суток произошло 59 обстрелов… четверо военнослужащих получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции в Facebook.

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    По данным украинских военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Павлополь, Красногоровку, Широкино, Тарамчук, Марьинку из минометов, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

    На донецком направлении, как сообщают силовики, огонь велся из минометов, стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевой машины пехоты по позициям в районе Авдеевки, Зайцево и Невельского.

    В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия ополченцы обстреляли Малиновое, Валуйское, Станицы Луганской и Донец.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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