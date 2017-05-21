Сильные ливни затопили в Закарпатье 100 домохозяйств

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Из-за обильных ливней в селе Белая Церковь Закарпатской области были подтоплены 10 частных домов и 100 домохозяйств, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В с. Белая Церковь Раховского района 20 мая, в результате сильного ливня и через захламленность водостоков и дренажных систем, сточными водами частично подтоплены около 100 домохозяйств и 10 частных жилых домов", — говорится в сообщении.

Как стало известно, по состоянию на утро воскресенья из 10 жилых домов и 75 приусадебных участков воду откачали, сейчас остаются частично подтопленными 25 приусадебных участков.

К ликвидации последствий подтопления привлечено 20 человек. личного состава, 6 ед. техники и 3 мотопомпы.

zk.dsns.gov.ua Из-за обильных ливней в селе Белая Церковь Закарпатской области были подтоплены 10 частных домов и 100 домохозяйств

Напомним, в феврале в Закарпатской области из-за паводков были подтоплены 525 домохозяйств.