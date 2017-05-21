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    Сильные ливни затопили в Закарпатье 100 домохозяйств

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    По состоянию на утро воскресенья из 10 жилых домов и 75 приусадебных участков воду откачали, сейчас остаются частично подтопленными 25 приусадебных участков.
    Из-за обильных ливней в селе Белая Церковь Закарпатской области были подтоплены 10 частных домов и 100 домохозяйств
    zk.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Из-за обильных ливней в селе Белая Церковь Закарпатской области были подтоплены 10 частных домов и 100 домохозяйств, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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    "В с. Белая Церковь Раховского района 20 мая, в результате сильного ливня и через захламленность водостоков и дренажных систем, сточными водами частично подтоплены около 100 домохозяйств и 10 частных жилых домов", — говорится в сообщении.

    Как стало известно, по состоянию на утро воскресенья из 10 жилых домов и 75 приусадебных участков воду откачали, сейчас остаются частично подтопленными 25 приусадебных участков.

    К ликвидации последствий подтопления привлечено 20 человек. личного состава, 6 ед. техники и 3 мотопомпы. 

    zk.dsns.gov.ua
    Из-за обильных ливней в селе Белая Церковь Закарпатской области были подтоплены 10 частных домов и 100 домохозяйств

    Напомним, в феврале в Закарпатской области из-за паводков были подтоплены 525 домохозяйств.

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