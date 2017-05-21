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    Подозреваемый в столкновениях в Днепре признал себя виновным - прокуратура

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    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты (251)

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    По информации пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области, один из задержанных присутствовал при проведении праздничных мероприятий, однако сам не причинил телесных повреждений потерпевшим и сотрудничал со следствием, предоставляя важные показания.
    Правоохранители задерживают нарушителя порядка во время Марша Победы в Днепре
    УНИАН

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. С одним из подозреваемых в совершении столкновений 9 мая в Днепре заключено соглашение о признании виновности. 

    Григорий Мамка
    Фото из открытых источников
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    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, последний присутствовал при проведении праздничных мероприятий, однако сам не причинил телесных повреждений потерпевшим и сотрудничал со следствием, предоставляя важные показания. 

    Материалы в отношении совершенного им преступления выделены в отдельное производство, а обвинительный акт был направлен в суд.

    В пределах инкриминируемой ему статьи 293 УК Украины (групповое нарушение общественного порядка) суд назначил ему наказание в виде штрафа.

    В ведомстве напомнили, что следственным управлением прокуратуры Днепропетровской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч.1 ст.294, ч.2 ст.296, ч.2 ст.350 и ч.2 ст.365 УК Украины по фактам событий, произошедших 9 мая 2017 года в Днепре во время проведения праздничных мероприятий.

    В Днепре 9 мая состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".

    По состоянию на 17 мая, были установлены 25 лиц, участвовавших в столкновениях и спровоцировавших массовую драку. Из них 14 лицам объявлено подозрение, пяти избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, восьми заочно вручили уведомление о подозрении и объявили их в розыск, степень вины еще семи человек устанавливается.

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    Ранее глава МВД Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.

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