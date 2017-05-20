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    В Харькове обстреляли троллейбус

    Тема:

    Криминальная Украина: стрельба и взрывы гранат (85)

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    Как сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко, обошлось без жертв, повреждены только окно салона и окно двери.
    В Харькове из пневматики обстреляли троллейбус
    Юрий Сидоренко / Facebook

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 20 мая, в Харькове из пневматического оружия обстреляли троллейбус. Об этом в Facebook написал директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко.

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    По его словам, инцидент произошел в районе остановки Педуниверситет.

    "Опять обстреляли троллейбус. Слава Богу, без жертв, повреждены только окно салона и окно двери. Предположительно, пневматика", — написал он.

    Ранее отдел коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области сообщил, что под Харьковом в результате столкновения иномарки с двумя автомобилями и маршрутным такси пострадали 11 человек.

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