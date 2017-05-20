В Одессе "Волга" въехала в цветочный магазин

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 20 мая, в Одессе автомобиль "Волга" не справился с управлением и въехал в цветочный киоск, сообщает "Одесский паблик" со ссылкой на очевидцев.

В результате ДТП было разбито стекло в магазине, большинство цветов раздавлено.

odpublic.net В Одессе "Волга" разгромила цветочный магазин

По данным пресс-службы патрульной полиции, в результате аварии никто не пострадал. Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, 16 мая в Киеве эвакуатор протаранил мост у станции метро "Левобережная".