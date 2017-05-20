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    В Одессе "Волга" въехала в цветочный магазин

    (обновлено: )8701
    В результате ДТП было разбито стекло в магазине, большинство цветов раздавлено. По данным пресс-службы патрульной полиции, в аварии никто не пострадал.
    В Одессе Волга разгромила цветочный магазин
    odpublic.net

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 20 мая, в Одессе автомобиль "Волга" не справился с управлением и въехал в цветочный киоск, сообщает "Одесский паблик" со ссылкой на очевидцев.

    В результате ДТП было разбито стекло в магазине, большинство цветов раздавлено. 

    odpublic.net
    В Одессе "Волга" разгромила цветочный магазин

    По данным пресс-службы патрульной полиции, в результате аварии никто не пострадал. Причины ДТП устанавливаются.

    Напомним, 16 мая в Киеве эвакуатор протаранил мост у станции метро "Левобережная".

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