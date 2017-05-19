Взрыв авто в Кропивницком оказался спецоперацией

ГУ Нацполиции в Кировоградской области

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Произошедший утром в пятницу, 19 мая, взрыв автомобиля в Кропивницком оказался контролируемой правоохранителями имитацией ранее раскрытого покушения на одного из руководителей городского СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

Таким образом правоохранителями удалось зафиксировать факт приготовления к совершению покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов Кропивницкого.

Организатор и соучастник данного покушения уже задержаны.

"Прокуратура Кировоградской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, зарегистрированном по факту приготовления к совершению посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а именно одного из руководителей Кропивницкого учреждения исполнения наказаний №14", — говорится в сообщении.

Как отмечается, расследованием было установлено, что у лица, отбывающего наказание в Кропивницкий УПП №14, возникли неприязненные отношения с одним из руководителей учреждения. В связи с чем осужденный потребовал убить указанного представителя администрации. Для мести он, не имея возможности лично совершить преступление, привлек за вознаграждение к его реализации еще одного человека. Убийство должно было произойти путем подрыва автомобиля с помощью боеприпасов, а именно гранаты Ф-1.

Однако правоохранителям удалось предотвратить совершение преступления, а лиц, которые его готовили, — задержать.

Так, правоохранителями был проведен контроль за совершением преступления в форме имитации его обстановки. Орудие преступления, которым была граната Ф-1, изъято.

Впоследствии стало известно, что авто, которое взорвали в Кропивницком, принадлежит оперуполномоченному СИЗО областного центра.

В ближайшее время фигурантам производства будет сообщено о подозрении по ч.1 ст.14, ст.348 (приготовление к совершению посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и избраны меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее пресс-служба ГУ Нацполиции сообщила, что в Кропивницком утром в пятницу взорвалась машина государственного служащего.