В Хмельницкой области на ферме обнаружили трупы 88 коров

КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. На территории фермы в пгт Виньковцы Хмельницкой области обнаружили 88 трупов коров, сообщили в ГУ Нацполиции Хмельницкой области.

В полицию обратился директор одного из предприятий пгт Виньковцы, которое занимается выращиванием зерновых и крупного рогатого скота.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Хмельницкой области На территории фермы в Хмельницкой области обнаружили трупы 88 коров

"29-летний житель пгт Виньковцы сообщил о том, что на территории фермы в коровнике в пгт Виньковцы обнаружено около 88 трупов поголовья крупного рогатого скота (коров). Причина смерти устанавливается. Во время осмотра места происшествия для проведения экспертизы с силосной ямы отобраны образцы пищи, которой кормили крупный рогатый скот", — сообщили в полиции.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.251 УК Украины.

Напомним, возле села в Николаевской области выбросили десятки трупов свиней.