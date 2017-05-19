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    В Хмельницкой области на ферме обнаружили трупы 88 коров

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    Как отмечается, 29-летний житель пгт Виньковцы сообщил о том, что на территории фермы в коровнике в пгт Виньковцы обнаружено около 88 трупов поголовья крупного рогатого скота (коров). Причина смерти устанавливается.
    Коровы
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. На территории фермы в пгт Виньковцы Хмельницкой области обнаружили 88 трупов коров, сообщили в ГУ Нацполиции Хмельницкой области.

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    В полицию обратился директор одного из предприятий пгт Виньковцы, которое занимается выращиванием зерновых и крупного рогатого скота.

    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Хмельницкой области
    На территории фермы в Хмельницкой области обнаружили трупы 88 коров

    "29-летний житель пгт Виньковцы сообщил о том, что на территории фермы в коровнике в пгт Виньковцы обнаружено около 88 трупов поголовья крупного рогатого скота (коров). Причина смерти устанавливается. Во время осмотра места происшествия для проведения экспертизы с силосной ямы отобраны образцы пищи, которой кормили крупный рогатый скот", — сообщили в полиции.

    Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.251 УК Украины.

    Напомним, возле села в Николаевской области выбросили десятки трупов свиней.

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