В Харькове столкнулись четыре машины, есть пострадавшие

1 / 2 Патрульная полиция Патрульная полиция

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Четыре автомобиля столкнулись в пятницу на проспекте Тракторостроителей, 55 на Салтовке в Харькове около полудня, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Так, столкнулись Audi A6, Mazda 6, Volkswagen Golf и "ВАЗ-2101", в результате аварии Volkswagen перевернулся, после чего водителя авто госпитализировали.

Патрульная полиция ДТП в Харькове

Обстоятельства инцидента уточняются. По данным харьковчан, после ДТП на Салтовке образовались пробки.

Патрульная полиция ДТП в Харькове

Ранее сообщалось, что во Львовской области в ДТП погибли три человека.