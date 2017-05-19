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    Происшествия

    В Харькове столкнулись четыре машины, есть пострадавшие

    (обновлено: )93
    Сообщается, что столкнулись Audi A6, Mazda 6, Volkswagen Golf и "ВАЗ-2101", в результате аварии Volkswagen перевернулся, после чего водителя авто госпитализировали.
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    ДТП в Харькове
    Патрульная полиция
    ДТП в Харькове
    Патрульная полиция

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Четыре автомобиля столкнулись в пятницу на проспекте Тракторостроителей, 55 на Салтовке в Харькове около полудня, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

    Так, столкнулись Audi A6, Mazda 6, Volkswagen Golf и "ВАЗ-2101", в результате аварии Volkswagen перевернулся, после чего водителя авто госпитализировали.

    Патрульная полиция
    ДТП в Харькове

    Обстоятельства инцидента уточняются. По данным харьковчан, после ДТП на Салтовке образовались пробки.

    Патрульная полиция
    ДТП в Харькове

    Ранее сообщалось, что во Львовской области в ДТП погибли три человека.

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