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    Происшествия

    В Кропивницком подорвали авто с госслужащим

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    (обновлено: )1160
    Согласно информации полиции, мужчина в результате взрыва получил тяжелые травмы, транспортное средство - механические повреждения. С места происшествия изъяты фрагменты взрывного устройства.
    Подрыв авто госслужащего в Кропивницком
    ГУ Нацполиции в Кировоградской области

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. В Кропивницком утром в пятницу взорвалась машина государственного служащего, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.

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    "Происшествие случилось около 5 часов утра в одном из спальных микрорайонов. По предварительной информации, на автомобиле "Нива", который принадлежит потерпевшему, сдетонировало взрывное устройство. Мужчина получил тяжкие травмы. Обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении.

    По данным Нацполиции, полицейских и врачей на место происшествия вызвали жители дома, которые услышали шум. По предварительной информации, потерпевший является работником одного из от государственных учреждений.

    В результате взрыва транспортное средство получило механические повреждения. С места происшествия изъяты фрагменты взрывного устройства.

    С целью установления лиц, причастных к совершению преступления, проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

    ГУ Нацполиции в Кировоградской области
    Подрыв авто госслужащего в Кропивницком

    Предварительно происшествие квалифицировано как покушение на убийство. На месте работают полицейские.

    Ранее также сообщалось, что в ночь на пятницу произошел взрыв в Ужгороде. Также сообщалось о взрыве в Мукачево.

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