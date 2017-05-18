Полиция открыла два производства по факту потасовки в Киевсовете

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КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. В ходе сегодняшней потасовки в здании столичной мэрии полиция открыла два уголовных производства, говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Киеве.

Производства начаты по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

"Сегодня во время заседания группа лиц пыталась попасть в сессионный зал, а затем устроила потасовку с сотрудниками полиции охраны, которые несли там службу. В результате двое милиционеров получили телесные повреждения, еще у троих — повреждена форменная одежда. В результате в Шевченковское управление полиции для выяснения обстоятельств доставили семерых мужчин", — говорится в сообщении.

Ведется расследование инцидента.

На происшествия место вызвали следственно-оперативную группу. Возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям каждого участника, сообщили в полиции.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что в здании Киевского горсовета произошла потасовка между недовольными жителями города и охраной, горожане ворвались в сессионный зал. По данным СМИ, ими оказались жители одного из домов в Киеве, который находится в неудовлетворительном санитарном состоянии.