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    В Черкасской области охотник ранил из ружья трехлетнего ребенка

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    В полиции сообщили, что мужчина пытался застрелить дикую лицу, которая забежала на его участок, но промахнулся и ранил трехлетнего мальчика.
    Охотник перезаряжает ружье.
    REUTERS Vasily Fedosenko

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. В Черкасской области мужчина-охотник по неосторожности ранил 3-летнего ребенка, сообщает областное отделение Национальной полиции.

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    "Ребенок играл на улице возле дома. Родные услышали выстрел, после которого мальчик зашел во двор и сказал, что он ранен. Проведенными мероприятиями полицейские установили, что стрелял сосед потерпевшего. Как установлено, мужчина является владельцем охотничьего огнестрельного оружия. На территорию его домовладения забежала лиса, он достал охотничье ружье и выстрелил, пытаясь попасть в зверя, однако попал в ребенка", — сообщает подробности полиция.

    Мальчика доставили в больницу, где он был прооперирован. 

    В настоящее время оружие изъято, открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

    Ранее сообщалось, что местный житель села Лантратовка Луганской области сжег дома соседей, поджег собственный, после чего застрелился из ружья.

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