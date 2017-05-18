В Черкасской области охотник ранил из ружья трехлетнего ребенка

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. В Черкасской области мужчина-охотник по неосторожности ранил 3-летнего ребенка, сообщает областное отделение Национальной полиции.

"Ребенок играл на улице возле дома. Родные услышали выстрел, после которого мальчик зашел во двор и сказал, что он ранен. Проведенными мероприятиями полицейские установили, что стрелял сосед потерпевшего. Как установлено, мужчина является владельцем охотничьего огнестрельного оружия. На территорию его домовладения забежала лиса, он достал охотничье ружье и выстрелил, пытаясь попасть в зверя, однако попал в ребенка", — сообщает подробности полиция.

Мальчика доставили в больницу, где он был прооперирован.

В настоящее время оружие изъято, открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Ранее сообщалось, что местный житель села Лантратовка Луганской области сжег дома соседей, поджег собственный, после чего застрелился из ружья.