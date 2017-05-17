Обстрел окрестностей Ясиноватой продолжается более трех часов - власти

ДОНБАСС, 17 мая — РИА Новости Украина. Обстрел окрестностей Ясиноватой, которая находится под контролем самопровозглашенной ДНР, продолжается более трех часов, сообщили РИА Новости в администрации города.

Ранее в администрации Ясиноватой сообщили об одном погибшем и одном раненном мирном жителе в результате обстрела поселка Крутая Балка в среду вечером.

"С 18.00 как началось до сих пор продолжается, где-то в районе промзоны ложится (падают снаряды — прим.ред) и лагеря (окраина города — прим.ред.), бьют тяжелым", — сказали в администрации.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.