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    Обстрел окрестностей Ясиноватой продолжается более трех часов - власти

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    В администрации города Ясиноватая Донецкой области сообщили об одном погибшем и одном раненном мирном жителе в результате обстрела поселка Крутая Балка в среду вечером.
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНБАСС, 17 мая — РИА Новости Украина. Обстрел окрестностей Ясиноватой, которая находится под контролем самопровозглашенной ДНР, продолжается более трех часов, сообщили РИА Новости в администрации города.

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    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк
    На переговорах по Донбассу наметились первые успехи

    Ранее в администрации Ясиноватой сообщили об одном погибшем и одном раненном мирном жителе в результате обстрела поселка Крутая Балка в среду вечером.

    "С 18.00 как началось до сих пор продолжается, где-то в районе промзоны ложится (падают снаряды — прим.ред) и лагеря (окраина города — прим.ред.), бьют тяжелым", — сказали в администрации.

    Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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