наверх
17.05.201721:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23+ 0.19
  • USD26.43- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Обстрел Ясиноватой: погиб мирный житель

    (обновлено: )159
    Местные власти сообщили, что в результате обстрела пригорода Ясиноватой погибла женщина 1955 года рождения, ранения получил мужчина 1983 года рождения.
    Многоквартирный жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в городе Ясиноватая Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Один мирный житель погиб и один получил ранение в поселке Крутая Балка, расположенном в пригороде Ясиноватой в Донбассе, в результате обстрела, заявили в среду РИА Новости в администрации города.

    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк
    На переговорах по Донбассу наметились первые успехи

    "В 19.00 в результате обстрела Крутой Балки по улице Широкая погибла женщина 1955 года рождения, по улице Широкая ранен мужчина 1983 года рождения", — сказали в администрации.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Компьютер, клавиатура, таблица
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    День Победы во Львове
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Европарламента Антонио Таяни
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    В поселке под Харьковом убили рома
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском