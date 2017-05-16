Перестрелка в Мукачево. С бойцов ПС сняли обвинения в терроризме

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Во вторник с бойцов ДУК "Правый сектор", проходящих по делу о перестрелке в Мукачево в июле 2015 года, сняли обвинения в терроризме. Об этом сообщает местное издание Мukachevo.net со ссылкой на адвоката подозреваемых Романа Бухтоярова.

В июле 2015 года члены "Правого сектора" вступили в Мукачево в противостояние с милицией и местными бизнес-структурами: произошла стрельба из гранатомета и автоматов. Погибли четыре человека, 13 пострадали. В ПС объясняли свои действия борьбой с контрабандой, к которой, по их утверждениям, причастны местные чиновники. После этих событий в регионе сменили губернатора и силовиков. Под стражей находятся четыре человека.

"В связи с тем, что при рассмотрении дела обвинения не подтвердилось, они пришли к решению о снятии обвинения", — сказал Бухтояров.

По его словам, после этого осталось серьезное обвинение в бандитизме.

Бухтояров добавил, что снятие с бойцов ПС обвинения в терроризме предполагает изменение меры пресечения. Обвинение, как предполагает адвокат, оставило "бандитизм" как способ дальше удерживать бойцов под стражей.

"По сути получается так, если прокуратура отказывается от "терроризма", по своей правовой сущности отпадает и "бандитизм", я не понимаю почему они не сняли "бандитизм". Потому что терроризм и бандитизм между собой связаны….Я понимаю так, что они не сняли "бандитизм" исключительно на тех основаниях, чтобы потом мотивировать меру пресечения, типа они обвиняются в особо тяжком преступлении. То есть другие преступления тяжкие, а бандитизм — особо тяжкое, — отмечает адвокат

Как отмечается, теперь остается "посмотреть видео, провести судебные дебаты и вынести приговор". Следующее заседание по делу о перестрелке в Мукачево запланировано на 29 мая.

Ранее бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что правоохранители так и не смогли задержать причастных к стрельбе в Мукачево, и сейчас они находятся в Донбассе.