В "Самопомочи" заявили о нападении на депутата горсовета Николаева

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. На депутата Николаевского городского совета от фракции "Самопомич" Вячеслава Апанасенко вечером 15 мая было совершенно нападение, сообщил в соцсети Facebook коллега пострадавшего по политсиле Федор Панченко.

"Меньше недели назад Вячеслав заявлял, что на него, как на депутата городского совета оказывается давление. 9 мая неизвестные облили бензином фасад ресторана, о чем были оповещены правоохранительные органы", — написал депутат Николаевского городского совета.

По словам политика, это не первый случай нападения на Апанасенко, "занимающего принципиальную позицию по вопросам развития города".

"Данный факт показывает, что перед городской преступностью беззащитен любой его житель, независимо от статуса и занимаемой должности. Как видим, для преступников стало нормой нападение на депутатов городского совета, как способ влияния на их общественную позицию", — сказано в сообщении.

Фракция "Самопомич" требует от руководства правоохранительных органов Николаева взять под личный контроль расследование этого преступления и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков, добавил Панченко.

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Ранее сообщалось, что депутату от фракции "Самопомич" в Киевсовете Ольге Балецкой принесли под дом гроб и траурные венки.