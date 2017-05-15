Каменское. У Яроша объяснили стрельбу в таксиста "состоянием войны"

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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Руководство ГО "ГИЯ" надеется на правдивое выяснение всех обстоятельств инцидента с участием их члена в Каменском Днепропетровской области и на то, что он понесет заслуженное наказание, говорится в заявлении председателя правления ГО "Государственная инициатива Яроша" Андрея Шараскина, обнародованном на сайте организации.

"Вчера в г. Каменское произошел трагический случай. Водитель такси на приветствия пассажиров "Слава Украине" среагировал неадекватно. Такая реакция возмутила их, между ними завязался конфликт с дракой, куда вмешался еще один водитель такси, который не имел непосредственного отношения к инциденту и получил ранения… Конечно, Михаил понесет заслуженное наказание, и мы надеемся на истинное установление всех обстоятельств инцидента, ведь и сам Михаил получил множество телесных повреждений", — отметил Шараскин.

Шараскин объяснил, почему у виновника инцидента была агрессивная реакция на поведение таксиста. "Михаил по сей день принимает участие во многих успешных спецоперациях добровольцев и до сих пор, в отличие от большинства населения страны, внутренне находится в состоянии войны. Не пройдя никакой реабилитации за эти четыре года войны и Майдана, он продолжает борьбу за независимость Украины. Поэтому вполне понятна реакция Михаила, когда лозунг, с которым ребята идут в бой, который является кое-где последними словами на устах погибших — мирный житель просто игнорирует. Тот, кто должен был бы быть благодарным за мир и спокойствие в Каменском, выражает безразличие к таким величественным словам", — сказал глава организации.

Шараскин подчеркнул, что такое поведение таксиста просто возмущает, как и реакция общества на этот инцидент. "Из комментариев под опубликованным в соцсетях видео, мы слышим, что в Каменском еще очень много пророссийски настроенных жителей, которые ненормативной лексикой, пренебрежительно, в грубой форме говорят о нынешнем участнике АТО, который был на то время с Михаилом, — Романе, охраннике Дмитрия Яроша", — отметил он, добавляя, что, учитывая это, не исключает возможности провокаций.

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Одновременно Шараскин сообщил, что организация полностью берет на контроль процесс выздоровления случайно травмированного мужчины. "Сейчас ему предоставили всю необходимую медицинскую помощь. Наши активисты контролируют процесс лечения, пообщались с женой", — отметил он.

Ранее в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. По данным СМИ, нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" повлекло применение оружия. Одним из фигурантов инцидента был охранник экс-лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.