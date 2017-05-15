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    Происшествия

    Масштабный пожар. Под Киевом полыхает суконная фабрика

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    По информации ГСЧС, пожар возник в одноэтажном металлическом ангаре с последующим распространением огня на соседний ангар, площадь пожара составила около 1,5 тыс кв.м.
    В Киевской области горит Березанская суконная фабрика
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В городе Березань Киевской области вспыхнул крупный пожар на ООО "Березанская суконная фабрика", передает "Киев Оперативный".

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    "Крупный пожар в Киевской области на Березанской суконной фабрике вспыхнул сегодня днем, около 14:30", — говорится в сообщении.

    По состоянию на 14:50 сотрудники ГСЧС еще не прибыли на место события. Информации о пострадавших пока нет.

    В пресс-службе ГСЧС прокомментировали, что 15 мая в 14:35 в Службу спасения Киевской области поступило сообщение о пожаре на территории суконной фабрики в г. Березань Барышевского района.

    "По прибытию на место происшествия установлено, что пожар возник в одноэтажном металлическом ангаре (размером 50х20) с последующим распространением огня на соседний ангар. Площадь пожара около 1500 кв.м", — добавили в пресс-службе.

    Также сообщается, что существует угроза распространения пожара на здание фабрики.

    Киев Оперативный
    В Киевской области горит Березанская суконная фабрика

    "Подразделения ГосЧС работают по повышенному номеру вызова. На тушение привлечено 33 человека личного состава и 9 единиц техники. На месте происшествия работает оперативная группа во главе с заместителем начальника ГосЧС в Киевской области", — добавили в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что в Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях. на месте происшествия работали около двух десятков пожарных машин, наблюдалось сильное задымление. Правоохранители перекрывали движение транспорта по соседним улицам.

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