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15.05.201710:58
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    В Донецкой области военный ранил двух сослуживцев – СМИ

    Тема:

    Криминальная Украина: беспредел и насилие (54)

    (обновлено: )35
    Инцидент произошел поздно вечером 12 мая. Военнослужащий Вооруженных сил во время ссоры выстрелами из автомата Калашникова ранил двух военнослужащих в/ч В-4680.
    Патроны. Архивное фото
    Associated Press Mstyslav Chernov

    КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. В селе Федоровка Бахмутского района Донецкой области военный стрелял из автомата по сослуживцам и ранил двоих, сообщает "Обозреватель".

    Военнослужащие 59-й мотопехотной бригады ВСУ
    УНИАН
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    Инцидент произошел поздно вечером 12 мая. 48-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины во время ссоры выстрелами из автомата Калашникова ранил двух военнослужащих в/ч В-4680.

    Пострадавшие были госпитализированы.

    По информации источника, стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения.

    В начале мая в Донецкой области военный 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины покончил с собой.

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