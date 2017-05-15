В Донецкой области военный ранил двух сослуживцев – СМИ

КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. В селе Федоровка Бахмутского района Донецкой области военный стрелял из автомата по сослуживцам и ранил двоих, сообщает "Обозреватель".

Инцидент произошел поздно вечером 12 мая. 48-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины во время ссоры выстрелами из автомата Калашникова ранил двух военнослужащих в/ч В-4680.

Пострадавшие были госпитализированы.

По информации источника, стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В начале мая в Донецкой области военный 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины покончил с собой.