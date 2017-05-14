Штаб АТО заявил об обострении ситуации в Донбассе: ранены четверо военных

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. За минувшие сутки ополченцы 61 раз открывали огонь по позициям военных в Донбассе, четверо военных получили ранения, говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

Ополченцы "61 раз открывали огонь по позициям ВС Украины вдоль всей линии разграничения", "вследствие обстрелов в течение минувших суток четверо военнослужащих ВС Украины получили ранения", отмечается в сообщении.

По данным пресс-центра, самая напряженная ситуация была на приморском направлении — зафиксировано 33 обстрела. Как сообщают силовики, здесь под огнем оказались Широкино, Водяное, Гнутово, Николаевка, Павлополь, Чермалык и Марьинка.

На донецкое направление пришлось 20 обстрелов. Сообщается, что здесь ополченцы обстреляли Авдеевку, Светлодарскую дугу, Пески, Верхнетроицкое, Новолуганское, Троицкое, Пески, Каменки и Зайцево.

Восемь нарушений перемирия есть и на луганском направлении, отмечают в пресс-центре. Удары в этом районе наносились по Новозвановке, Крымскому и Троицкому.

Отмечается, что при обстрелах ополченцы использовали крупнокалиберные минометы и артиллерию, гранатометы различных систем, пулеметы, стрелковое оружие, танки, вооружение БМП, а также РСЗО БМ-21 "Град".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.