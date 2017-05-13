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    Происшествия

    Сразу в двух городах подожгли офисы "Оппоблока"

    (обновлено: )49621
    По данным полиции, в Кривом Роге пожар произошел в 1:30. Были повреждены входная дверь, натяжной потолок и мебель, находящаяся в офисе площадью около 20 кв. м.
    Пожар в офисе Оппозиционного блока в Днепропетровской области
    dp.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В ночь на субботу, 13 мая, в городах Кривой Рог и Каменское Днепропетровской области подожгли офисы политической партии "Оппозиционный блок", сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

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    УНИАН
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    Сообщается, что очагами пожаров были подожженные автомобильные шины у дверей офисов.

    По данным полиции, в Кривом Роге пожар произошел в 1:30. Были повреждены входная дверь, натяжной потолок и мебель, находящаяся в офисе площадью около 20 кв. м.

    В Каменском поджог был совершен позже, в 3:00. Огнем также повреждены входная дверь и роллет.

    По данным фактам полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

    Правоохранители разыскивают лиц, причастных к поджогам.

    dp.dsns.gov.ua
    Пожар в офисе "Оппозиционного блока" в Днепропетровской области
    dp.dsns.gov.ua
    Пожар в офисе "Оппозиционного блока" в Днепропетровской области

    Напомним, в четверг в партии заявили, что неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис "Оппозиционного блока" в Днепре. 

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