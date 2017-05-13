Штаб АТО: ополченцы более полусотни раз обстреляли военных

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за сутки открывали огонь 54 раза, в результате чего трое военнослужащих получили ранения, говорится в сообщении пресс-центра военной операции на странице в Facebook.

"В течение прошедших суток боевики 54 раза открывали огонь по позициям украинских защитников… Вследствие обстрелов в течение минувших суток трое военнослужащих ВС Украины получили ранения", — отмечается в сообщении.

На приморском направлении обстреливались Широкино, Водяное, Павлополь, Гранитное, Гнутово, Чермалик, Новотроицкое, Марьинка, Красногоровка и Талаковка. На донецком направлении, по данным пресс-центра, огонь велся вблизи Авдеевки, Каменки, Песок, Верхнеторецкого, Новгородского. На луганском направлении обстрелам подверглись Новоалександровка, Крымское, Новозвановка, Новотошковское.

Сообщается также, что ополченцы использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем, минометы, вооружение БМП, артиллерийские системы.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.