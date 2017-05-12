Экс-лидер одесского "Правого сектора" напал на адвоката - СМИ

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко 12 мая напал на адвоката Андрея Каркищенко. Инцидент произошел после заседания Апелляционного суда Одесской области по делу об инсценированном похищении нардепа Алексея Гончаренко.

Каркищенко также является адвокатом одного из обвиняемых, отца погибшего 2 мая Геннадия Кушнарева Александра. По словам очевидцев, Стерненко нанес адвокату несколько ударов по голове, сбив того с ног.

Андрей Каркищенко является адвокатом по целому ряду политических уголовных дел: в частности, он защищает обвиняемого по делу 2 мая Максима Сакауова, представляет потерпевших в деле по событиям 2 мая против представителей тогдашнего руководства МВД и ГСЧС и т.п.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы, однако расследование одесской трагедии до сих пор не закончено.