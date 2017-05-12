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    Экс-лидер одесского "Правого сектора" напал на адвоката - СМИ

    Тема:

    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая (38)

    (обновлено: )12101
    Инцидент произошел после заседания Апелляционного суда Одесской области по делу об инсценированном похищении нардепа Алексея Гончаренко.
    Адвокат Андрей Каркищенко
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    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко 12 мая напал на адвоката Андрея Каркищенко. Инцидент произошел после заседания Апелляционного суда Одесской области по делу об инсценированном похищении нардепа Алексея Гончаренко.

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    УНИАН
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    Каркищенко также является адвокатом одного из обвиняемых, отца погибшего 2 мая Геннадия Кушнарева Александра. По словам очевидцев, Стерненко нанес адвокату несколько ударов по голове, сбив того с ног.

    Андрей Каркищенко является адвокатом по целому ряду политических уголовных дел: в частности, он защищает обвиняемого по делу 2 мая Максима Сакауова, представляет потерпевших в деле по событиям 2 мая против представителей тогдашнего руководства МВД и ГСЧС и т.п.

    Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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    Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы, однако расследование одесской трагедии до сих пор не закончено.

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