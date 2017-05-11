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    "Оппоблок" заявил об избиении своего депутата в Черновцах

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    По данным партии, "после обнародования фотографий празднования Дня Победы на своей странице в соцсетях Руслан Тулик начал получать комментарии агрессивного и угрожающего характера от радикально настроенных лиц".
    Агитационный щит политической партии Оппозиционный блок
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Парламентский "Оппозиционный блок" заявил, что в Черновцах был избит председатель городского отделения партии Руслан Тулик.

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    По данным партии, это случилось из-за того, что он выложил в соцсетях фотографии празднования Дня Победы.

    "После обнародования фотографий празднования Дня Победы на своей странице в соцсетях Руслан Тулик начал получать комментарии агрессивного и угрожающего характера от радикально настроенных лиц. Данные угрозы были реализованы — около десятка людей в камуфляжной форме зверски избили Руслана Тулика", — говорится в сообщении на сайте партии в четверг.

    "Оппозиционный блок" считает, что радикалы действовали под руководством депутата Черновицкого областного совета фракции "Самопомощь" Ольги Кобевко.

    "Организатором и непосредственным участником этих событий оказалась врач Черновицкой областной клинической больницы, депутат Черновицкого областного совета фракции "Самопомощь" Ольга Кобевко, которая раздавала команды радикалам и снимала все на мобильный телефон", — говорится в сообщении.

    Депутат был госпитализирован  в тяжелом состоянии, с сотрясением мозга и многочисленными ушибами в нейрохирургическое отделение больницы города Черновцы. Заявление о нападении подано в полицию.

    Напомним, в четверг в партии заявили, что неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис "Оппозиционного блока" в Днепре. 

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