В Черновцах на памятнике жертвам еврейского гетто нарисовали свастику

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Черновцах ночью неизвестные разрисовали нацистской символикой мемориальный комплекс памяти жертв черновицкого еврейского гетто, сообщил председатель Черновицкой городской благотворительной еврейской общины "Мирьям" Илья Хочь в Facebook.

Он также опубликовал фото оскверненного памятника.

По его информации, на памятнике сделали надписи красной краской в виде свастики и кодового лозунга "14/88", который используют неонацистские организации.

Хочь обратился с заявлением в управление Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

"Они (правоохранители, — Прим.ред.) уже были здесь на месте. Сейчас они снимают информацию с камер видеонаблюдения, которая расположена рядом с мемориальным комплексом", — сказал активист.

Мемориальный комплекс жертв черновицкого еврейского гетто был открыт в октябре 2016 года. Этот памятник расположен на месте, где в сентябре 1941 года было создано первое еврейское гетто в Черновцах.

Напомним, 10 мая неизвестные осквернили памятник жертвам Второй мировой войны в пгт. Боровая Харьковской области.