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    В Черновцах на памятнике жертвам еврейского гетто нарисовали свастику

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    На памятнике жертвам черновицкого еврейского гетто сделали надписи красной краской в виде свастики и кодового лозунга "14/88", который используют неонацистские организации.
    В Черновцах на памятнике жертвам еврейского гетто нарисовали свастику
    facebook.com/Илья Хочь

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Черновцах ночью неизвестные разрисовали нацистской символикой мемориальный комплекс памяти жертв черновицкого еврейского гетто, сообщил председатель Черновицкой городской благотворительной еврейской общины "Мирьям" Илья Хочь в Facebook.

    Он также опубликовал фото оскверненного памятника.

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    По его информации, на памятнике сделали надписи красной краской в виде свастики и кодового лозунга "14/88", который используют неонацистские организации.

    Хочь обратился с заявлением в управление Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

    "Они (правоохранители, — Прим.ред.) уже были здесь на месте. Сейчас они снимают информацию с камер видеонаблюдения, которая расположена рядом с мемориальным комплексом", — сказал активист.

    Мемориальный комплекс жертв черновицкого еврейского гетто был открыт в октябре 2016 года. Этот памятник расположен на месте, где в сентябре 1941 года было создано первое еврейское гетто в Черновцах.

    Напомним, 10 мая неизвестные осквернили памятник жертвам Второй мировой войны в пгт. Боровая Харьковской области.

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