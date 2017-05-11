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    Украинца осудили на 2,5 года за публикацию советской символики в Facebook

    (обновлено: )9003
    Согласно данным, на протяжении мая 2015 — апреля 2016 годов он распространял в Facebook фото и другие материалы с символикой коммунистического режима и общеизвестными лозунгами того времени.
    Заседание суда. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Во Львовской области пользователя Facebook, который публиковал материалы с коммунистической символикой и лозунгами советского времени, осудили к двум с половиной годам ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год, сообщает "Юрлига".

    Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении молодого человека, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 436-1 УК (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

    На протяжении мая 2015 — апреля 2016 годов он распространял в Facebook фото и другие материалы с символикой коммунистического режима и общеизвестными лозунгами того времени.

    Учитывая, что обвиняемый признал свою вину и содействовал следствию, прокуратурой заключено с ним соглашение о признании виновности, которое 4 мая 2017 года утверждено судом. Назначена мера наказания в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с испытательным сроком в 1 год.

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