"Антиукраинские силы поднимают голову". "Свобода" заявила об атаке на офис во Львове

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КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в офис партии ВО "Свобода" во Львове, заявил в среду глава городской партийной ячейки Любомир Мельничук.

"Сегодня (среда — Ред.), очевидно ночью, в наш партийный офис на (улице – Ред.) Чайковского бросили "коктейль Молотова". По словам экспертов, чудом помещение не загорелось. Очевидным является факт, что во Львове поднимают голову антиукраинские силы, которые работают на дестабилизацию ситуации", — написал Мельничук на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что таким образом запугать националистов не удастся.

Мельничук также прикрепил к своему сообщению фотографии, на которых видны частично разбитое окно и лежащая рядом разбитая бутылка со следами горения. Из фотографий следует, что бутылка с зажигательной смесью не попала внутрь здания.

facebook.com/groups/lvivpolit Неизвестные бросили коктейль Молотова в офис националистической партии «Свобода» во Львове

Ранее сообщалось, что в Николаеве члены партий ВО "Свобода" и "Национальный корпус", созданной на базе "Азова", а также ветераны АТО устроили драку в офисе Николаевского областного союза воинов-интернационалистов и запаса. Лидера "афганцев" Юрия Соловья под охраной спецназовцев вывели из здания.